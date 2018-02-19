Общество

Ученикам псковской школы рассказали об истории образования Красной армии

Урок мужества, посвященный Дню Защитника Отечества и 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной армии состоялся сегодня, 20 февраля, в псковской городской школе №17. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Перед ребятами, которые являются членами Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», выступили депутат Псковской городской Думы, капитан второго ранга запаса, кавалер Ордена Мужества Григорий Турчин и подполковник запаса Михаил Семенков.

Кадровые военные рассказали ребятам историю создания предшественницы современных вооруженных сил нашей страны - Рабоче-крестьянской Красной армии. 23 февраля 1918 года в боях под Псковом кайзеровской немецкой армии был дан первый организованный отпор. «Именно этот, по сути локальный бой, стал точкой отсчета в формировании армии молодой Советской республики. Это историческое для нашей страны событие произошло при обороне Пскова», - отметил Григорий Турчин. Капитан второго ранга, моряк-подводник, также рассказал ребятам о службе на атомной подводной лодке «Псков».

Ребята продемонстрировали гостям рисунки, которые они заранее подготовили, передав через них свое понимание профессии «военнослужащий».