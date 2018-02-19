Общество

В Пскове открылся интернет-магазин компании KDV

Теперь чтобы устроить детский праздник, чаепитие на работе или дома, похрустеть чипсами во время просмотра любимого сериала, собраться с друзьями за кружкой «пенного», совсем не обязательно бежать за вкусняшками в магазин. В Пскове начал свою работу интернет-магазин KDV, где с экономией времени и денег, можно приобрести вкусы на все случаи жизни.

Компания KDV - это крупнейший в России производитель снеков и кондитерских изделий. Холдинг выпускает продукцию всем известных торговых марок: «Яшкино», «Бонди», «Кириешки», «Бабкины семечки» и так далее.

Сейчас компания KDV активно открывает свои интернет-магазины по стране, тем самым, максимально приближая продукцию собственного производства к потребителю.

С продукцией интернет-магазина KDV рабочие будни и деловые встречи станут продуктивнее, а семейные чаепития - теплее и вкуснее.

Преимущества виртуальной витрины:

- максимально широкий выбор (порядка 400 видов изделий),

- цены ниже розничных,

- бесплатная доставка до квартиры или офиса,

- оплата при получении.

В интернет-магазине KDV определиться с выбором не так-то просто: тут и всем любимые вафли «Яшкино», и мармелад «Бонди» (кстати, победитель программы «Контрольная закупка»), шоколад «Яшикно», «Ozera», конфеты «Ореховичи», «Фруктовичи», «Кириешки», разнообразные батончики, карамель, шоколадные конфеты, чипсы и орешки. Для сторонников здорового питания – фруктовые батончики «Смарт Формула», мармелад из фруктового пюре «Озерский сувенир».

Среди новинок компании - черный и зеленый чай ETRE, щербет, крекер со злаками и пряными травами.

Мармелад «Бонди» дети обожают, а мамы делают выбор в пользу этого продукта еще и потому, что мармелад «Бонди» стал победителем программы «Контрольная закупка».

Чтобы оформить заказ в интернет-магазине KDV, достаточно сделать три шага:

Шаг первый: заходим на kdvonline.ru/.

Шаг второй (неизбежны сладкие муки): зефир, пряники, шоколад, орешки, печенье, конфеты (выбираем, что душе угодно)…

Шаг третий: оформляем заказ, указывая удобный способ оплаты, время и место получения. Ждем курьера и вот уже «сладости» стучатся в двери.

Кстати, интернет-магазин работает как с физическими, так и с юридическими лицами, для которых предусмотрены специальные - весьма выгодные условия.

В Пскове интернет-магазин KDV только начал свою работу, но уже сейчас это предложение можно назвать интересным и выгодным как для бюджета семьи, так и для бюджета компании и любой организации. Потому что все мы пьем чай и любим сладкое. А если нет, то обязательно лакомимся мармеладом, орешками или щелкаем семечки.

Зачем тратить время на походы в супермаркет, если с интернет-магазином KDV, можно с экономить и время и деньги.