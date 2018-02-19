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Общество

Акция «Под отцовским крылом» проходит в псковских школах

21.02.2018 09:43|ПсковКомментариев: 2

Псковское региональное отделение общественной организации «Союз женщин России» в преддверии 23 февраля проводит акцию «Под отцовским крылом», которая успешно прошла в прошлом 2017 году совместно с областным управлением образования в школах нашего региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении «Союза женщин России», акция планируется в рамках программы Всероссийской общественной организации «Союз женщин России» с 21 февраля по 1 марта 2018 г.

Акция нацелена на повышение в глазах школьников статуса и ответственности отца за семью и воспитание детей, признание роли отца в семье и в российском обществе. Ответственный отец - родоначальник, основоположник, наставник способствует социализации своих детей, на личном примере воспитывает в них трудолюбие, решимость и предприимчивость, мужество и волю, чувство ответственности за благополучие семьи, рода, дома, Отечества. Сегодня для всех очевидны такие проблемы, как неполные семьи, разводы, вторые и третьи браки, доминирование женщин в коллективах школ и детских садов.

Активистки Союза женщин России планируют провести работу среди мужчин: политиков, предпринимателей, представителей силовых структур, общественников и др., чтобы привлечь их на встречи в школы. На встречах со школьниками мужчины будут рассказывать о себе, о своем жизненным опыте, а так же о своих отцах, о значении семьи, о событиях, которые их волнуют. Формат рассказа не ограничен. Женщины уверены, что данная акция «Под отцовским крылом» повысит авторитет и роль мужчин и отцов в нашей области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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