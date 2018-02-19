Общество

Псковичи почтили память павших в боях разведчиков

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников принял участие в митинге памяти воинов-разведчиков элитного подразделения псковского военного гарнизона, погибших при исполнении воинского долга.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, мероприятие состоялось на территории войсковой части 64044 в среду, 21 февраля. В этот день 18 лет назад псковские разведчики в бою под Харсеноем (Чеченская Республика) ценой жизни большей части бойцов удержали численно превосходящего противника. Солдаты и офицеры приняли основной удар на себя и смогли сорвать планы противника по уничтожению российских мотострелковых разведподразделений.

«Они погибли, защищая единство и суверенитет нашей страны. Их имена золотыми буквами вписаны в историю военной разведки. Наши с вами святая обязанность чтить память о них и передавать память о тех событиях и их подвиге новым поколениям. Желаю всем мирного неба над головой, нашему спецназу - крепости духа и успехов в ратном деле защиты Отечества. Вечная память и слава нашим героям!» - сказал Михаил Ведерников на памятном митинге.

Почтить память разведчиков пришли также родственники, действующие военнослужащие, ветераны подразделения и другие приглашенные.

Ветеран войсковой части, майор запаса Игорь Яшкин подчеркнул, что офицеры и солдаты пали в неравном бою как настоящие защитники Отечества - не сдались в плен, бились до последнего. «Я очень хочу, чтобы на этих памятных плитах не появлялись новые имена, а всех тех, чьи имена уже здесь есть, мы будем помнить всегда», - сказал он.

В продолжение память погибших почтили минутой молчания и состоялась заупокойная лития.

После Михаил Ведерников вместе с личным составом, родственниками погибших военнослужащих, ветеранами и другими официальными лицами возложил гирлянду Славы, венки и цветы к мемориалу.

Завершился памятный митинг торжественным маршем военнослужащих войсковой части 64044.

Всего за 55 лет существования псковского подразделения в «горячих» точках погибли 217 военнослужащих.