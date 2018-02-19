Общество

По требованию прокурора директора Палкинской детской школы искусств обязали оборудовать здание системой видеонаблюдения

Палкинским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора района об обязании МБУДО «Палкинская детская школа искусств» оборудовать здание образовательной организации системой видеонаблюдения.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей прокурор Палкинского района Сергей Степанов, согласно пункту 23 Требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, утвержденных постановлением правительства РФ, все места массового пребывания людей, независимо от установленной категории, оборудуются системой видеонаблюдения.

Требования об установке систем видеонаблюдения распространяются также на дошкольные образовательные организации и общеобразовательные учреждения.

В судебном заседании установлено, что в нарушение указанных требований в здании МБУДО «Палкинская детская школа искусств» отсутствует система видеонаблюдения, что не согласуется с требованиями действующего законодательства.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.