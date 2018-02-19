Общество

Госинспекция труда: Месячная заработная плата работника не может быть ниже МРОТ

Государственная инспекция труда в Псковской области разъясняет: согласно статье 133 ТК РФ месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

В каких случаях зарплата может быть ниже МРОТ? Заработная плата может быть меньше МРОТ, если работник работает по совместительству или в режиме неполной занятости.

Оклад может быть меньше МРОТ. Заработная плата включает в себя кроме оклада компенсационные выплаты, различные надбавки и стимулирующие выплаты (статья 129 ТК РФ). Таким образом, с учетом надбавок к окладу или поощрений работник получает сумму, большую или равную МРОТ.

Если заработная плата работника все-таки меньше установленного минимального размера оплаты труда, работодателю необходимо произвести доплату до МРОТ.

Выплата работникам заработной платы ниже МРОТ грозит работодателю штрафом (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ):