Общество

Алексей Навальный задержан полицией после посещения стоматолога

Полиция задержала оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сам сообщил в своем твиттере, пишет «Meduza».

«Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии - здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то», - написал Навальный.

Сегодня же СМИ сообщили о задержании главы предвыборного штаба политика Леонида Волкова. Его задержали в аэропорту Шереметьево. Волков направлялся в Уфу на встречу со сторонниками кампании за забастовку избирателей, пишет «Интерфакс».

Между тем, 20 февраля в Шереметьево был задержан глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Навального - Роман Рубанов. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Симоновский суд Москвы признал Рубанова виновным в организации несанкционированной акции 28 января и отправил его под административный арест на 10 суток.