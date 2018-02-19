Общество

Александр Котов: Воины всех поколений псковичей бесстрашно защищали родную землю от врагов и верно отстаивают национальные интересы своего Отечества

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравляет воинов и ветеранов Вооружённых Сил России, всех жителей региона с Днем защитника Отечества.

«Ровно столетие назад в февральские дни 1918 года на подступах к Пскову родилась молодая Красная армия. Сопричастность к созданию отечественных Вооружённых Сил даёт нам, жителям Псковской области, особый повод для гордости.

Российская армия, рождённая на древней псковской земле, овеянной ратной славой предков, стала мощной и несокрушимой силой. Воины всех поколений псковичей бесстрашно защищали родную землю от врагов и верно отстаивают национальные интересы своего Отечества.

Вековая история российской армии – это летопись великих побед, беспримерного человеческого мужества и истинного патриотизма. Мы преклоняемся перед подвигом солдат Великой Отечественной, мы чтим отвагу и доблесть воинов-интернационалистов, мы храним память о героизме бойцов, сложивших головы в «горячих точках».

Современные Вооружённые Силы РФ – это мощная, мобильная, оснащённая и технологичная сила, способная защитить интересы страны в любой точке мира. Мы гордимся российскими солдатами и офицерами, мы гордимся армией России!

От всей души желаю всем, для кого армейская служба стала судьбой, а воинская честь – жизненным принципом, здоровья, благополучия и мирного неба над головой!» - говорится в тексте поздравления.