Общество

Руководители города: Для Пскова 23 февраля - особенный день

Глава города Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Пскова Александр Братчиков поздравляют жителей города с Днем защитника Отечества.

«Для нашей страны и Пскова - Города воинской славы, 23 февраля – особенный день. 100 лет назад первые отряды псковских добровольцев-красноармейцев вступили в бой с войсками кайзеровской Германии, что послужило рождению Рабоче-крестьянской Красной Армии.

В этот день мы чествуем тех, кто несет ратную службу, обеспечивает суверенитет и безопасность страны, с гордостью вспоминаем наших соотечественников, которые бесстрашно противостояли любым посягательствам на независимость Родины. Нынешнее поколение защитников Отечества достойно продолжает священные воинские традиции своих предшественников.

Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и дальнейших успехов в служении Родине!» - говорится в тексте поздравления.