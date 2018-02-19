Общество

В островской деревне Дарьино поставят новую автобусную остановку и поправят гнезда аистов

Глава Островского района Дмитрий Быстров в рамках рабочей поездки по Горайской волости встретился с жителями деревни Дарьино и окрестных населенных пунктов, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации.

Большинство из пришедших в контору СПК «Новая жизнь» были работниками сельхозпредприятия и социального приюта для престарелых. Активное участие в разговоре с людьми приняли председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан, глава сельского поселения «Горайская волость» Анатолий Цыганков, директор МУП «Водоканал» Вячеслав Максимов, начальник РЭС № 3 производственного отделения «Западные электрические сети» Владимир Тимофеев.

С момента предыдущей встречи, которая состоялась 15 августа, сельским жителям было, что обсудить с руководителем муниципалитета, а ему рассказать о решении поднятых ранее проблем.

«Конечно, весь круг насущных вопросов полностью закрыть не удалось, - откровенно признался глава района. - Но мы не сидим сложа руки, у каждой проблемы есть свой срок решения, администрация держит ситуацию на контроле и намерена доводить любое начатое дело до логического конца».

Дмитрий Быстров напомнил жителям, что их обращение по ремонту сельского клуба и организации проведения Дня деревни - уже пройденный этап, теперь на очереди завершение внутренней косметической отделки; успешно восстановлен и размытый во время подтоплений автомобильный мост. Крытая автобусная остановка в деревне Дарьино будет установлена методом быстрой сборной конструкции в ближайшее время.

«Обеспечить массовую доступность Интернета на вашей территории пока не удалось, но эта тема активно нами прорабатывается, рассматриваем приемлемые варианты по надёжности и скорости соединения, - продолжал глава района. – Теперь доложу по установке платёжного терминала в магазине райпо. Этот вопрос я обсуждал с председателем Островского Райпотребсоюза, терминал в торговой точке Дарьино внесён в список установки в течение первого квартала текущего года».

В свою очередь жители Дарьино обратили внимание на содержание местных дорог после снегопадов. Глава волости пояснил, что работы по чистке дорог проводятся во всех населённых пунктах сельского поселения согласно очерёдности. Достаточно большой объём работ выполнен по Гривскому направлению, где состояние дороги вызывало особую тревогу. В этом году будет приводиться в порядок участок от Скоково, объём незапланированный, но это необходимый. Ремонт Пеховской дороги, по словам главы волости, идёт к финишу и в мае должен завершиться.

При этом Анатолий Цыганков заострил внимание, что подрядчику необходимо чаще осуществлять обрезку придорожных кустов и деревьев, а также делать подсыпку и оканавливание. К одним из наиболее проблемных участков он отнёс Богданово и Борки.

«С переходом к одному подрядчику при заключении контрактов на ремонт и обслуживание наших дорог мы получили возможность более высокой степени контроля и оперативности за деятельностью дорожников.

Вы правильно говорите о вырубке кустов и нависших деревьев. Дорога должна «дышать», мы будем спрашивать за это подрядчика и требовать выполнения необходимых работ», - подчеркнул глава района.

Чтобы улучшить качество обслуживания дороги на участке деревни Дарьино, Дмитрий Быстров предложил жителям подумать и принять решение об изменении категорийности дороги. Грунтовка хоть и будет больше пылить, но это лучше, чем выщербленные куски старого асфальта.

Начальника РЭС № 3 жители Дарьино попросили выпилить старые берёзы, которые при большом ветре могут упасть и оборвать линии электропередач. «Как таковые деревья мы не валим, осуществляем лишь обрезку ветвей на нормативном расстоянии от проводов, но каждый конкретный случай - это своё решение. Пишите заявку, выедем, посмотрим, что можно сделать», - сказал Владимир Тимофеев.

Последняя просьба дарьинцев - аккуратно поправить на некоторых столбах гнёзда аистов, которые могут привести к короткому замыканию. «Думаю, с этой задачей справимся, опыт такой есть», - ответил Владимир Тимофеев.