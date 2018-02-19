Общество

23 февраля меню в армейских столовых разнообразят блюда национальных кухонь и выпечка

23 февраля меню в армейских столовых пополнили блюда улучшенного ассортимента из национальных кухонь: манты, сибирский суп с лапшой, плов и другие. На линиях раздачи появились апельсины, киви и груши, а также шоколад, пряники, булочки и другая выпечка.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, солдатские обеды дополняют витаминные салаты из свеклы, капусты и моркови, которые помогают поддержать иммунитет при повышенных нагрузках в морозы.

Для создание праздничного настроения командование увеличило стоимость продовольственного пайка на 20 процентов.