Общество

Более 2 тыс. контрактников ЗВО пройдут курс интенсивной подготовки в условиях зимних морозов

Более 2 тыс. военнослужащих по контракту Западного военного округа пройдут курс интенсивной общевойсковой подготовки в условиях зимних морозов и научатся основам выживания в экстремальных условиях. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

В течение четырех недель они будут совершенствовать свои практические навыки по тактической, огневой, разведывательной, инженерной, военно-медицинской, физической подготовке, военной топографии, радиационной, химической и биологической защите, а во время итогового экзамена пройдут «обкатку» танками и преодолеют огненно-штурмовую полосу.

Главным испытанием для будущих военных профессионалов станет марш-бросок. При низких температурах воздуха они совершат 10-километровый марш по пересеченной местности, оборудуют лагерь на неподготовленной территории, обеспечат его охрану и оборону, освоят практику приготовления пищи в полевых условиях.

Всего в 2018 году на базе учебных центров ЗВО интенсивной общевойсковой подготовки пройдут около 10 тыс. военнослужащих по контракту.