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В Неделю торжества православия епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук

25 февраля, в неделю 1-ю Великого поста, торжества православия, Иверской иконы Божией Матери, святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию святителя Василия Великого и чин торжества православия в Свято-Вознесенском кафедральном соборе г.Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, ему сослужили ключарь Свято-Вознесенского кафедрального собора г.Великие Луки протоиерей Сергий Матвеев и клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора г.Великие Луки иерей Сергий Микулич. Диаконский чин возглавил заведующий канцелярией Великолукского Епархиального управления иеродиакон Андрей (Парфенов).

Песнопения Литургии исполнил хор Свято-Вознесенского кафедрального собора г.Великие Луки, регент Ольга Смольченкова.

В храм прибыли сотни прихожан, чтобы молитвенно почтить воскресный день и значимое церковное событие, а также про прошествии семи дней поста причаститься Святых Христовых Таин.

После отпуста литургии архипастырь с клириками храма совершил молебный чин в неделю Торжества православия, на котором читались особые прошения и молитвы о единстве Христовой Церкви и непреложном стоянии людей в православной вере.

В завершении молебна епископ Сергий обратился к верующим с проповедью и преподал всем свое святительское благословение.

Напомним, что праздник Торжества Православия был установлен в 843 году в память окончательной победы православного вероучения над ересью иконоборцев.

Почитание святых икон, основанное на Святом писании и утвержденное обычаем первых христиан, до VIII века не вызывало сомнений верующих. Но иконоборческая ересь, появившаяся в Греции, распространилась вскоре по многим странам. Более 100 лет при трех императорах власти, увлеченные иконоборчеством, заключали в темницы, подвергали мучениям и казням тех, кто продолжал чтить иконы. Итогом иконоборчества стало уничтожение тысяч икон, а также мозаик, фресок, изваяний святых и расписных алтарей во многих храмах. Иконоборчество было официально закреплено на Иконоборческом соборе в 754 году при поддержке императора Константина V Копронима, сурово ополчившегося против иконопочитателей, особенно монахов.

После VII Вселенского Собора в 787 году, защитившего догматы Церкви, гонения на почитавших святые иконы ослабли. Однако движение иконоборцев было еще сильно, и только в середине IX века были освобождены из темниц и заточения и возвращены на прежние церковные должности почитатели икон, а иконоборцам предложено было или оставить свое заблуждение, или прекратить церковное служение. В 843 году при императрице Феодоре под председательством Константинопольского Патриарха Мефодия в Константинополе состоялся церковный собор, утвердивший все определения VII Вселенского собора 787 года, в том числе, и о почитании икон. Православие было торжественно восстановлено на службе в Софийском соборе в Константинополе в первое воскресенье Великого поста, которое пришлось в 843 году на 19 февраля. Так появилось празднование и особый чин, называемый Торжество Православия. С тех пор отмечать Торжество Православия стали в первое воскресенье Великого поста, поскольку самое первое его празднование в 843 году пришлось именно на первое великопостное воскресенье.