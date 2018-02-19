Общество

Прокурор Псковской области внес протест на статью закона о прожиточном минимуме пенсионеров в 2018 году

Прокурор Псковской области внес протест на статью 1 закона Псковской области от 06.11.2017 г. № 1813-ОЗ «Об установлении прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2018 год». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий документ рассмотрен на заседании комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике.

И.о. старшего помощника прокурора Псковской области Андрей Яковлев пояснил, что протест состоит из двух частей. Первая касается того, что в областном законе, принятом в ноябре 2017 года, не указана фактическая величина прожиточного минимума пенсионеров на 2018 год, что противоречит федеральному законодательству. В псковском законе указано, что величина прожиточного минимума в регионе будет соответствовать прожиточному минимуму по стране. Вторая часть протеста касалась методики расчета. Прокуратура предлагает установить прожиточный минимум в Псковской области выше, чем общероссийский. По итогам 4 квартала 2017 года фактический прожиточный минимум псковского пенсионера составил 8 тысяч 768 рублей, что на 42 рубля больше общероссийского прожиточного минимума. При утверждении фактического размера по методике, предлагаемой прокуратурой, социальная доплата псковским пенсионерам в 2018 году будет выше.

Руководитель государственного комитета Псковской области по труду и социальной занятости Сергей Аржаников согласился с первой частью протеста, однако отметил, что и в 2016 году был принят закон с аналогичной формулировкой, однако протеста не последовало. Что касается методики расчета, то чиновник напомнил, что на момент принятия законопроекта еще не было данных за три квартала 2017 года, что не позволило утвердить конкретную цифру на 2018 год.

Заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ в Псковской области Наталья Мельникова («Единая Россия») высказала мнение о том, что все расчеты в ноябре 2017 года были сделаны верно и документ не ущемляет права пенсионеров. «Конечно, сейчас можно дополнить документ, так как сумма понятна и утверждена», - сказала она.

Члены «социального» комитета рекомендовали удовлетворить протест прокурора на ближайшей сессии 27 февраля.