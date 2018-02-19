Псковская Росгвардия проводит отбор кандидатов на службу в отряде мобильном особого назначения

В ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области требуются кандидаты для замещения должностей:
- полицейский (боец)
- полицейский (водитель)
- полицейский (кинолог)
- младший инспектор-кинолог
Требования к кандидатам:
- мужчины до 35 лет;
- наличие образования не ниже среднего (полного) общего;
Предоставляется:
- полный социальный пакет для сотрудника и членов его семьи;
- льготная выслуга лет 1 год за 1,5;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- денежное довольствие от 30 тысяч рублей.
Дополнительная информация по телефону: (8112) 72-15-75.