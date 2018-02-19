Общество

Станет ли Наталья Климанович мировым судьей в Великих Луках, решат областные депутаты

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания одобрил кандидатуру Натальи Климанович для включения в бюллетень для тайного голосования в качестве кандидата на должность мирового судьи судебного участка № 36 в границах административно-территориального образования «г. Великие Луки». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято 26 февраля в ходе заседания комитета.

Председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев в представлении Натальи Климович отметил, что она имеет высшее юридическое образование, ее стаж составляет более 10 лет. Более 7 лет Наталья Климович является помощником судьи Псковского городского суда. Кандидатуру Натальи Климович на должность мирового судьи рекомендует Квалификационная коллегия судей Псковской области.