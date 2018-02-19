Общество

Морозное 8 марта обещают псковичам синоптики

В ближайшие две ночи в Псковской области сохранятся сильные морозы. В отдельных районах области ночные температуры могут опуститься до 29 градусов ниже нуля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По ее словам, температурный фон будет колебаться в пределах -17...-23, -20...-25 градусов в ночное время и -10...-15 градусов - в дневное.

Тала Нещадимова подчеркнула, если не брать во внимание отдельные ночные температуры до -29 градусов, которые отмечались в Псковской области в эти выходные, то к псковским морозам некорректно применять термин «аномальные». Хотя такая погода, по ее словам, более типична для конца декабря или января, но и в феврале она не является «чем-то из ряда вон выходящим». Восприятие псковичами погоды, как аномально холодной, Тала Нещадимова связывает с тем, что люди просто привыкли к теплым зимам и не ждут таких морозов.

Что касается начала весны в Псковской области, то, по словам синоптика, дневные температуры будут -9...-12 градусов, и такой характер погоды сохранится до первой декады марта. «Уже к 8 марта для самых замерзших девушек ночные температуры будут всего лишь -8...-13 градусов, а дневные -1...- 6», - отмечает Тала Нещадимова.

По прогнозам центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к концу первой и началу второй декады марта ожидается теплая погода с дневными температурами около 0 градусов, а ночными от -4...-8 градусов. Примерно в то же время и должна начаться весна, добавила Тала Нещадимова.