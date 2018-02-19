Общество

В Пскове пройдет День Арктики

28 февраля в 12.00 Псковский региональный центр Президентской библиотеки (ул. Профсоюзная, д. 2) приглашает всех желающих на цикл научно-образовательных мероприятий, посвященных Дню Арктики, которые пройдут в режиме видео-конференц-связи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в программе: видеолекторий из цикла «Знание о России»: «Арктика и Север: ресурсы, экономика, наука»; показ и обсуждение документального фильма «Главное управление Северного морского пути. Страницы истории»; просмотр видеоэкскурсии «Ледокол „Красин“: 100 лет в истории России»; презентация книжной выставки, приуроченной к 85-летию со дня образования Главсевморпути «Северный морской путь ˗ ледовая дорога в будущее».

День Арктики – традиционное мероприятие, проходящее в конце февраля в Президентской библиотеке.

Псковский региональный центр Президентской библиотеки предлагает псковичам ознакомиться с обширной и эксклюзивной по ряду позиций коллекцией «Освоение Арктики». В коллекцию включено 400 документов.

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