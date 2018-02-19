Общество

Профилактический противопожарный рейд проведен в плюсских деревнях

26 февраля сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с представителями администрации Плюсского района и МО МВД РФ «Стругокрасненский» на территории деревень Кошелевицы и Андромер Плюсского района в целях усиления профилактической работы и обеспечения пожарной безопасности проведен профилактический рейд.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проведен подворовый обход домовладений, распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «действия граждан при обнаружении пожара», «эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «эксплуатация газового оборудования». Проведены беседы с населением и разъяснены меры пожарной безопасности, проведен сход граждан. По результатам проведенных мероприятий с населением проведен инструктаж в области пожарной безопасности.

Граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ, при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.