Общество

В Пскове сегодня будут вспоминать Бориса Немцова

Сегодня, 27 февраля, в Пскове пройдет митинг памяти Бориса Немцова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, он состоится в гайд-парке на «Четырех углах». Начало в 18.00.

«Приходите сами, приглашайте своих друзей и знакомых. Это митинг солидарности и воли к свободе», - отметили организаторы митинга.

Напомним, политик был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Обвинение просило назначить ему пожизненное заключение.