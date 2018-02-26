Общество

Депутаты областного Собрания пересмотрели сроки проведения заседаний комитетов

В регламент Псковского областного Собрания внесено изменение, касающееся сроков проведения заседаний комитетов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект постановления, внесенный председателем регионального парламента Александром Котовым, принят на сессии 27 февраля.

В действующей редакции регламента было прописано, что заседания комитетов проводятся по необходимости, но не реже одного раза в месяц и не позднее, чем за 9 дней до проведения очередной сессии Собрания. Однако установленные сроки зачастую не удается выдержать по объективным причинам: в соответствии с федеральным и региональным законодательством губернатор наделен правом вносить в Собрание проекты законов для рассмотрения их в первоочередном порядке.

Предложенная и утвержденная сегодня норма устанавливает право рассматривать вопросы (проекты законов и проекты постановлений) позже указанного срока и включать их в повестку дня сессии Собрания.