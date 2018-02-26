Общество

К инициативе Виктора Антонова о порядке рассмотрения «срочных» законопроектов депутаты вернутся на следующей сессии

К предложениям первого вице-спикера Псковского областного Собрания Виктора Антонова об изменениях в регламент Собрания парламентарии вернутся на следующей сессии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня в ходе рассмотрения на сессии проект постановления был принят за основу.

Суть предложенных изменений состоит в том, чтобы вернуть в 74 статью регламента областного Собрания пункт 6, исключенный в декабре 2017 года. В нем, в частности, указывалось, что к проекту закона, внесенному губернатором в первоочередном порядке, необходимо прилагать обоснование о необходимости рассмотрения в кратчайшие сроки. По словам Виктора Антонова, возвращение нормы должно повлиять на качество работы исполнительных органов власти.

Накануне на комитетах инициатива Виктора Антонова была воспринята неоднозначно. Спикер областного Собрания Александр Котов предложил принять проект постановления за основу и вернуться к нему на следующей сессии, предварительно изучив его на соответствие федеральному законодательству. За проголосовали 30 депутатов, 4 - против, 4 - воздержались.

Сам автор инициативы Виктор Антонов («Единая Россия») пояснил, что считает предложенные изменения правильными, в особенности с учетом позиции «яблочника» Льва Шлосберга, который еще на комитете выступил против. Вместе с тем, голосовать Виктор Антонов решил так, как и вся фракция большинства.

В свою очередь Лев Шлосберг назвал предложенные изменения в регламент необычными и оригинальными, так как законодательная ветвь власти решила установить обязательства для исполнительной.