Общество

Юрий Сорокин будет представлять Псковское областное Собрание в постоянном комитете ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству

Вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин («Единая Россия») станет членом постоянного комитета по межпарламентскому сотрудничеству Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие изменения в постановление регионального парламента внесены в ходе сессии 27 февраля.

Теперь членами постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству являются Наталья Мельникова и Юрий Сорокин. Последний занял место Валентина Каленского, который ушел из жизни 8 января 2017 года.

Ранее изменения в постановление были рассмотрены на комитете по бюджету, финансам и налоговой политике.