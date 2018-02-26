Общество

Псковские депутаты поддержали инициативу членов Совета Федерации о составлении протоколов по КоАП

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законодательную инициативу членов Совета Федерации, призванную внести ясность в вопрос о составлении протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Проектом закона «О внесении изменений в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» предлагается установить перечень правонарушений, административная ответственность за совершение которых устанавливается законами субъектов РФ, и протоколы, в отношении которых составляются сотрудниками полиции на основании регионального соглашения, заключенного между МВД и органами государственной власти.

Необходимость разработки данного законопроекта продиктована ситуаций, сложившейся практически во всех регионах страны. Согласно федеральному законодательству полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, составы которых установлены законами субъектов РФ, переданы от полиции должностным лицам госорганов и органов местного самоуправления. Однако, не обладая правом применения силы, не располагая специальными средствами и возможностью работать в ночное время, эти должностные лица де-факто не могут в полном объёме выполнять возложенные на них полномочия.

Федеральным законом прописано, что регионы могут заключить соглашение с МВД и передать полицейским полномочия по документированию правонарушений, но из-за правовой неопределённости – какие составы административных нарушений могут признаваться посягающими на общественный порядок и безопасность, большинству субъектов РФ не удаётся достичь взаимопонимания с МВД при согласовании проектов соглашений. На сегодня только пять областей подписали этот документ.

Проект федерального закона, разработанный сенаторами и поддержанный депутатами областного Собрания, конкретизирует составы административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и безопасность, предусмотренных законами субъектов РФ, по которым составление протоколов передаётся полиции. К таким составам, в частности предлагается отнести нарушение тишины в ночное время. попрошайничество, нанесение рисунков и надписей в общественных местах, выгул собак без поводка и намордника.