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16 работодателей в Псковской области отказались от присоединения к Региональному соглашению о МРОТ на 2018 год

27.02.2018 13:35|ПсковКомментариев: 15

В Псковской области 16 организаций отказались от присоединения к Региональному соглашению о минимальной заработной плате на 2018 год, предоставив мотивированный письменный отказ в государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, такая информация была озвучена 26 февраля на заседании в госкомитете по труду и занятости, в котором приняли участие представители неприсоединившихся организаций, выборных органов первичных профсоюзных организаций, объединяющих работников данных работодателей, сторон трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Псковской области, а также представители организации, отказавшейся от присоединения к Региональному соглашению между администрацией Псковской области, Псковскими организациями профсоюзов и региональными объединениями работодателей Псковской области. Отметим, что это решение организация приняла, руководствуясь п. 8 ст. 133.1 ТК РФ.

В список неприсоединившихся к Региональному соглашению о минимальной заработной плате на территории Псковской области вошли: ООО Сбытовое объединение «Псковнефтепродукт» (также отказавшееся от подписания Регионального соглашения между администрацией Псковской области, Псковскими организациями профсоюзов и региональными объединениями работодателей Псковской области), ООО «Псковское СПР ВОГ», ФГУП «ОХРАНА», ООО «Империал» г. Москва (микропредприятие), ООО «Пчелка» г. Москва, ООО «А.М.К.» г. Москва (микропредприятие), ООО «Торговый дом «Карат», ЗАО «Псковпищепром» г. Москва, ООО частная охранная организация «Областное агентство безопасности» (малое предприятие), ООО «Евро-Керамика Печоры» (микропредприятие), ООО «Леонардо Керамиче», ООО «Евро-Керамика Карьер» (микропредприятие), ООО «Евро-Керамика», ООО «Печорское карьероуправление» (микропредприятие), ООО «Фавор» (микропредприятие), ООО «Империал» г. Псков.

Напомним, что Региональное трехстороннее соглашение и Региональное соглашение о минимальной заработной плате на территории Псковской области на 2018 год были подписаны 29 декабря 2017 года. Документы скрепили подписями временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Ульяна Михайлова и руководитель регионального Союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский. Соглашение было разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ в целях повышения доходов и качества жизни населения Псковской области. Согласно документу минимальная зарплата работников государственных, муниципальных учреждений Псковской области, социально ориентированных некоммерческих организаций, организаций потребительской кооперации, а также работающих у субъектов малого предпринимательства должна быть на уровне МРОТ, установленного Правительством РФ (с 1 января 2018 года - 9 489 рублей), а для иного внебюджетного сектора экономики (среднего и крупного бизнеса) - на уровне МРОТ в Псковской области в размере 11 450 рублей.

Добавим, что в 2017 году к Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Псковской области не присоединилось 29 работодателей.

Теги: #мрот #профсоюзы #Псковский облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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