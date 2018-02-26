Общество

Избирательная комиссия Псковской области и Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада подписали соглашение о взаимодействии

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов и президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова подписали соглашение о взаимодействии в информировании избирателей о голосовании по месту пребывания на президентских выборах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, подписание соглашения состоялось сегодня, 27 февраля.

Согласно экспертным оценкам, 18 марта за рубежом будет находиться от 350 до 500 тысяч российских туристов. Для того, чтобы каждый из них мог отдать свой голос в пользу того или иного кандидата, будет организовано более 370 избирательных участков в 145 странах мира.

По словам председателя облизбиркома Михаила Иванова, договор о сотрудничестве поможет улучшить информирование граждан, которые окажутся за рубежом в день выборов президента РФ 18 марта. «Мы подготовили полный пакет документов с полной информацией, где и как эта категория избирателей сможет проголосовать, чтобы реализовать свои конституционные права. Туроператоры, как никто другой, могут нам в этом помочь», - подчеркнул Михаил Иванов, выразив президенту Ассоциации «Астур» Гелене Самохваловой» признательность за содействие.

В свою очередь, Гелена Самохвалова добавила, что новая система голосования по месту пребывания поможет нашим туристам реализовать свое избирательное право. Отметив, что в этом году ЦИК России очень тесно взаимодействует с министерством иностранных дел и Ростуризмом, она заверила, что Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада обязательно подключится к этой работе, и все туристы, которые обратятся в турагентства, будут проинформированы в обязательном порядке.

Добавим, что ранее договор о сотрудничестве подписали ЦИК России и Ростуризм. Информация будет распространяться через национальные туристические офисы Visit.Russia, официальный сайт Ростуризма, Национальный туристический портал Russia.Travel, сайты Ассоциации «Турпомощь», а также ведущих туроператоров и их объединений.

Ранее сообщалось, что прием заявлений от избирателей для голосования на президентских выборах по месту пребывания ведётся в пунктах территориальных и участковых избирательных комиссий и региональных отделениях Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Кроме того, до 24 часов 12 марта 2018 года подать заявление можно и в электронном виде – в режиме онлайн через интернет-портал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на этом портале.

Для того, чтобы подать заявление о голосовании по месту пребывания, гражданину нужно до 12 марта обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в любую участковую избирательную комиссию. Там избирателю предложат подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Процесс подачи заявления займет не более 5 минут. При этом гражданин должен указать избирательный участок, где планирует проголосовать на выборах 18 марта.