Общество

Юрий Сорокин избран председателем Псковского детского фонда

Вице-спикер областного Собрания депутатов Юрий Сорокин избран председателем Псковского областного отделения Российского детского фонда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, решение было принято на торжественном собрании, посвященном 30-летию создания благотворительной организации, которое прошло в Городском культурном центре областной столицы.

В праздничном мероприятии также принял участие первый вице-спикер Собрания Виктор Антонов – парламентарий почти 18 лет на общественных началах возглавлял правление Псковского детского фонда, а с 2010 года является председателем его попечительского совета.

Обращаясь к сотрудникам фонда, благотворителям и волонтёрам Виктор Антонов сказал, что Псковский детский фонд сейчас находится на подъеме. Он особо отметил исключительную добросовестность всех сотрудников благотворительной организации, а также сохраняющуюся преемственность.

Затем Виктор Антонов на правах главы попечительского совета псковского детского фонда предложил новую кандидатуру на должность председателя областного отделения – вице-спикера областного Собрания Юрия Сорокина. Члены президиума единогласно проголосовали за его кандидатуру.

«Обещаю, приложить все усилия, чтобы оправдать столь высокое доверие», - сказал в ответ избранный председатель псковского детского фонда Юрий Сорокин. Он признался, что счастлив находиться среди людей, которые творят добро.

Добавим, что за тридцать лет работы Псковского детского фонда реализованы сотни благотворительных проектов, помощь и поддержку получили десятки тысячи воспитанников и выпускников детских домов, школ-интернатов, социально-реабилитационных центров, а также одаренные дети, дети из многодетных и малообеспеченных семей, и больные дети из нуждающихся семей. На протяжении многих лет псковское отделение занимает лидирующие позиции по Северо-Западу, результаты работы отмечены и по стране. С 2010 года Псковское областное отделение РДФ возглавлял на общественных началах Александр Гизбрехт, депутат четвертого и пятого созыва Псковского областного Собрания.