Общество

В Пскове прошел митинг памяти Бориса Немцова

В Пскове в гайд-парке на «Четырех углах» прошел митинг памяти Бориса Немцова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ежегодная акция памяти собрала порядка 50 человек - неравнодушных псковичей. Среди них депутат Псковского областного Собрания депутатов, лидер регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, общественник, член Общественной палаты Псковской области Игорь Батов, активист регионального штаба Алексея Навального Николай Кузьмин и другие. Многие держали плакаты.

Открывая митинг, Лев Шлосберг напомнил, что третий год подряд в этот день псковичи собираются вместе, чтобы вспомнить политика, оппозиционера Бориса Немцова. В тот день, 27 февраля 2015 года, он был убит. «Даже не убит, а казнен. И заказчик или заказчики этой казни так и не установлены», - подчеркнул политик.

Суд «по делу Немцова» и его решение Лев Шлосберг назвал «странным», поскольку организаторы убийства политика так и не были установлены, наказание они не понесли. Лидер псковского «Яблока» подчеркнул, до тех пор, пока заказчик убийства Бориса Немцова не будет наказан, люди в разных городах России каждый год 27 февраля будут собираться на митинги, чтобы задать власти один и тот же вопрос: «Кто заказчик?». Но даже после того, как он будет назван, заверил депутат, память о Борисе Немцове останется в сердцах россиян и людей из других стран мира.

Напомним, политик был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Обвинение просило назначить ему пожизненное заключение.