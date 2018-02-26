Общество

В островских Гораях жители хотят поставить «пионерку» и положить «полицейского»

В рамках рабочей поездки по Горайской волости глава Островского района Дмитрий Быстров провел встречу с жителями поселка Гораи, которая состоялась в здании средней школы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, к разговору также подключились председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан, глава сельского поселения «Горайская волость» Анатолий Цыганков, директор МУП «Водоканал» Вячеслав Максимов, начальник РЭС № 3 производственного отделения «Западные электрические сети» Владимир Тимофеев.

На прошлой встрече с руководителем района жители посёлка высказывали свои соображения по торговой точке Островского райпо. Они касались ассортимента товаров, ценообразования и обслуживания сельчан. К сожалению, по мнению покупателей, в работе магазина мало позитивных перемен.

«Надо понимать, что система потребкооперации - практически одна, кто несёт важную социальную функцию и обслуживает свои торговые точки там, где есть хоть немного сельских жителей. При этом себе в убыток работать никто позволить не может и в цену товаров просто приходится закладывать и себестоимость продукции, и все другие расходы, в том числе на дальний подвоз.

Общаясь с жителями разных волостей, как правило, я слышу довольно много хороших отзывов о работе райпо. Давайте на следующую встречу я постараюсь прибыть к вам с руководителем организации, и мы предметно разберёмся по каждому вопросу», - ответил Дмитрий Быстров.

Со своими вопросами жители посёлка обратились и к начальнику РЭС. Они просили электриков оперативнее реагировать и принимать решения по сообщениям об аварийных деревьях, которые представляют опасность короткого замыкания на линиях электропередач. Жители также были готовы показать проблемные места, где при сильном ветре происходят перехлёсты проводов, являясь причиной отключения света в разных местах посёлка.

Отвечая гражданам, Владимир Тимофеев рассказал о большом объёме экстренных работ, которые приходилось выполнять его службе на всей территории Островского района за прошедший год, когда природная стихия периодически выводила из строя объекты энергоснабжения и линии передач. «Да, какие-то населённые пункты оставались без света день-два, но могу заверить, что весь наш персонал работал, что называется, «от тёмного до тёмного».

Была куча повреждений, сети очень длинные, да ещё и в труднодоступных местах, плюс надо время найти место и причину повреждения, подготовить место работы, починить всё, потом заново запитать сеть. Техникой и оборудованием сейчас мы обеспечены, будем стараться минимизировать все неудобства жителей», - заверил начальник РЭС № 3 и напомнил, что при экстренных ситуациях люди могут круглосуточно звонить в единую диспетчерскую службу по телефону: 3-68-83.

В адрес директора МУП «Водоканал» от жителей Гораи прозвучала заявка на чистку водозаборной колонки, а также они обсудили проблему организованного сбора и вывоза мусора. Муниципалитет готов приобрести и установить большой контейнер, но гражданам самим надо организоваться и решить вопрос с оплатой за вывоз ТБО.

«Положите нам «лежачего полицейского» возле школы, а то гоняют на машинах и мотоциклетках как сумашелые», - и такая просьба поступила руководителю муниципалитета.

В завершении встречи председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан рассказал о том, что предпринимается для того, чтобы по обращениям неравнодушных жителей вернуть на место скульптуру «пионерки», которая когда-то была установлена у федеральной трассы и была территориальным и патриотическим символом посёлка Гораи.

После посещения школьного музея и осмотра его экспонатов, глава района отметил насколько приятно ему бывать в разных волостях района, встречаться и беседовать с жителями больших и малых населённых пунктов: «Город заставляет людей быть практичными и в чём-то закрытыми. А тут жители пусть не так материально обеспечены и живут в более суровых условиях, зато благодаря труду, выдержке, терпению и человеческой мудрости богаты душой и здоровьем.

Наш район вообще славен как необыкновенной красотой местной природы, так и разнообразными талантами, и удивительными способностями людей.

Нам есть что показать и чем гордиться. Остаётся только сохранить и сделать жизнь более уютной и комфортной. Над чем и работаем!» - поделился своими впечатлениями от рабочей поездки Дмитрий Быстров.