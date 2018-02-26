Общество

Более 200 тонн подкарантинной продукции уничтожено в Псковской области с начала 2018 года

В 2018 году должностными лицами Управления Россельхознадзора задержано 200,8 тонны подкарантинной продукции, прибывшей в Псковскую область под видом товаров-прикрытия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, с начала года на территорию региона поступили свежие яблоки и груши из Польши под видом запасных частей для сельскохозяйственных машин, виниловых обоев и сухого молока, украинская пекинская капуста под видом каучука. Товаром прикрытия для партий томатов стали пропиленовые диски, а для гранатов - компьютерная техника.

10 партий подкарантинной продукции уничтожено в соответствии с законодательством Российской Федерации.