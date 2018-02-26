Общество

Ольга Голодец назвала новый перинатальный центр в Пскове современнейшим

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец посетила строящийся в Пскове перинатальный центр, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Она осмотрела объект в сопровождении врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, замгубернатора Александра Кузнецова, главы регионального здравкомитета Игоря Потапова, руководства медицинского учреждения, представителей заказчика и подрядчиков.

Главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк провел экскурсию для Ольги Голодец. Она осмотрела палаты, операционный блок, кабинеты УЗИ. Сейчас, по словам Сергея Сукманюка, в перинатальном центре проходит установка и наладка оборудования, в настоящее время эти работы завершены на 60%.

Особое внимание Ольга Голодец обратила на места производства оборудования и мебели на объекте. Сергей Сукманюк пояснил, что в перинатальном центре сочетаются лучшие образцы отечественного и импортного производства.

Открывая заседание экспертной рабочей группы «Здоровый ребенок» при Координационном совете при правительстве Российской Федерации по проведению в России Десятилетия детства, Ольга Голодец назвала Псковский перинатальный центр современнейшим и поблагодарила всех, кто принимает участие в реализации проекта.

«Уже в конце марта центр примет первых пациентов. Это огромный подарок для всех жителей региона», - заявила она.

Ольга Голодец подчеркнула, что ведение родов в таких условиях - это новое слово в развитии медицины. Она пожелала команде медиков, «чтобы центр оправдал надежды жителей и чтобы уровень здравоохранения в регионе был выведен на новую ступень».

Напомним, перинатальный центр мощностью 110 коек возведен в рамках президентской программы по совершенствованию родовспомогательной службы.