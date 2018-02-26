Общество

24 хозяйствующих субъекта привлечены в 2017 году к ответственности из-за нарушений по исполнению госконтрактов в Псковской области

Нарушения со стороны организаторов при проведении госторгов встречаются теперь в Псковской области довольно редко - чаще нарушают правила участники торгов. Однако госзаказчики стали нарушать антимонопольное законодательство на уровне приемки контрактов. Об этом на пресс-конференции сегодня, 28 февраля, рассказала руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель ведомства сообщила, что в прошлом году в Псковской области были привлечены к ответственности из-за нарушений по исполнению госконтрактов 24 хозяйствующих субъекта. С одним из исполнителей госзаказа, который предоставил некачественное масло для учебных заведений. Всего было 11 исков и 11 судов, но все слушания завершились в пользу регионального УФАС.

Также Ольга Милонаец обратила внимание на действия чиновников, которые продлевают сроки действия госконтрактов. «Это не их личное дело, а дело всех жителей Псковской области. Кроме того, это просто незаконно. Улица должна была быть готова за полгода, а срок контракта продлили на год. Так получилось на нескольких улицах областного центра, например, на улице Калинина. Поэтому летом прошлого года у нас был город, как после бомбежки», - отметила она.

Региональное УФАС привлекло к ответственности должностных лиц, продливших контракты. Так, бывший начальник УГХ города заплатил из собственного кармана около 240 тысяч рублей штрафа. «Но пока мы видим, что это остается системой. Хотелось бы большего внимания к этой проблеме со стороны администрации Псковской области», - заключила Ольга Милонаец.