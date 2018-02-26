Общество

Схемы размещения рекламных конструкций до сих пор не утверждены в нескольких районах Псковской области - УФАС

Схемы размещения рекламных конструкций до сих пор не утверждены в нескольких районах Псковской области. Об этом на пресс-конференции сообщила сегодня, 28 февраля, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

При этом она отметила, что отсутствие схемы приводит к тому, что невозможно провести торги на рекламные конструкции, и тем более разместить на них рекламу. В результате такие конструкции устанавливаются хаотично и не легитимно.

«В Пскове также региональным УФАС неоднократно выдавались предупреждения, что в зоне охраны появляются рекламные конструкции с афишами мероприятий, что является незаконным. Это обязанность КУМИ - следить за тем, чтобы такие конструкции убирались из охранных зон областного центра. Мы можем только наказывать, - подчеркнула Ольга Милонаец. - Рекламные банеры там не могут быть размещены, но общегородская информация может появиться, если город примет нормативно-правовой документ, который они должны согласовать с комитетом по охране культурного наследия».

Кроме того, по словам руководителя управления, на уже существующие конструкции в областном центре не проводятся торги. Виной тому – судебная тяжба между городской администрацией и управлением антимонопольной службы.

«27 февраля мы выиграли процесс у администрации Пскова о том, что торги на право установки рекламных конструкций на определенных участках проводились неправильно. Мы попросили муниципальные власти внести в документацию существенную информацию о том, что на этих местах уже есть конструкции, что вы не просто продаете земельные участки для возведения рекламных конструкций. Существующие конструкции нужно либо демонтировать, либо оговорить, что они будут предоставлены новому владельцу в собственность. Но город не исполнил это указание, а решил судиться. Торги не проведены с декабря до сих пор, потому что шел судебный процесс», - пояснила Ольга Милонаец.

По ее мнению, это связано с тем, что городская администрация «не может смириться с тем, что ее поправили».

«Выполни предписание, а потом уже из принципа подавай в суд. Тогда предприниматели не пострадают. Но в данном случае торги были приостановлены на три месяца. Все это время предприниматели незаконно размещали на этих конструкциях свою рекламу, но они говорят, что не могут легализовать свои конструкции на законных основаниях», - добавила руководитель псковского УФАС.

Ольга Милонаец также отметила, что город все это время нес убытки, потому что не мог получить деньги с этих конструкций, поскольку торги не проведены, и их просто нет на балансе.