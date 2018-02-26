Общество

Проблему выделения подтопляемых участков обсудили представители нескольких уровней власти по инициативе Владимира Яникова

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Владимир Яников встретился с представителями госкомитета по имущественным отношениям, территориального управления Россельхознадзора, администрации Псковского района, Писковичской волости и с жителями деревни Загорицы, чтобы разобраться в конфликтном вопросе выделения земельного участка, перекрывшего водоотводный сток.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, ранее граждане обратились за помощью к депутату в ходе приема - новый арендатор крайнего участка, перепланировал территорию, засыпал канаву, через которую многие годы проходило водоотведение, в результате чего десятки деревенских домов оказались подтоплены. Вода стоит в подвалах, осенью погиб урожай. Жители попытались прокопать новый водосток по периметру участка новых соседей, но для этого технике пришлось заехать на территорию чужого владения, и хозяин вызвал полицию.

На общей встрече рассмотрение частного вопроса вывело к обсуждению системной проблемы: участок был передан в аренду, несмотря на протест жителей, писавших коллективные письма, а волость на запросы, приходившие из комитета по имуществу, несколько раз давала отрицательный ответ. Конфликт был очевиден заранее, но избежать его не удалось. И такая ситуация не уникальна.

Заместитель председателя комитета Александр Можаев пояснил участникам встречи, что у органа исполнительной власти региона не было оснований отказать заявителю. В соответствии с документами территориального планирования участок числится пригодным под индивидуальную жилую застройку, и никаких обременений не имеет. «Нам очень не хватает карты затопляемости участков, информация есть только по землям в руслах рек», - сообщил Александр Можаев и предположил, что в случае проведения мелиоративных работ земля станет пригодной для использования.

Глава волости Ирина Недокус напомнила присутствующим, что местные власти не имеют ни финансовых возможностей, ни полномочий проводить мелиорацию – такие мероприятия осуществлялись раньше на землях сельхозназначения, а в данном случае речь идет о землях населенного пункта.

«Похожая ситуация в Портянниково и Солоново. И если поднять уровень одних участков, утонут другие, - рассказала глава волости. – К сожалению, мы постоянно сталкиваемся с тем, что граждане сначала берут земли, где болотина и пастбища, а потом просят решить их проблемы. А нередко требуют, чтобы им и дорогу грунтовую проложили - есть видимость наезженного пути, уже считают это основанием».

Участок, ставший камнем преткновения, уже менял арендаторов, есть основания предполагать, что он по переуступке прав снова перейдёт к новым «дачникам», но, по мнению жителей Загориц, проблема не решится даже со сменой соседей. Старое русло пересекало территорию наискосок, прочистить новый канал можно, только заехав экскаватором на участок - ни один хозяин не согласится на такое вторжение.

В ходе обсуждения участники встречи пришли к выводу, что подобные проблемы можно решать, лишь меняя вид использования отдельных территорий населенных пунктов.

«Необходимо сформировать участок для обслуживания водостока. Если он будет узаконен, никто не будет иметь право его засыпать», - резюмировал Владимир Яников. Обременение участка сделает его рекреационной зоной.

Депутат предложил присутствующим и дальше совместными усилиями двигаться в разрешении ситуации и по мере необходимости встречаться вновь.