Общество

Новый перинатальный центр избавит от проблем псковские семьи, которые ждут детей - Ольга Голодец

Новым словом в перинатологии Псковской области назвала вице-премьер Ольга Голодец строящийся в Пскове перинатальный центр. По ее словам, региональные власти выложились на этом объекте «на 100 процентов и даже больше». Об этом она сообщила в ходе рабочего визита в регион, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Центр построен по самым современным стандартам. Сейчас он планирует взять на себя до 60% всех сложных родов области. Надеемся, что это обеспечит рывок в снижении младенческой смертности в регионе. У Псковской области с учетом оснащения и врачей есть потенциал, и мы уверены, что введение нового перинатального центра подарит жизнь детям и избавит от проблем те семьи, которые ждут детей. Надеюсь, в конце марта там пройдут первые роды», - прокомментировала Ольга Голодец.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников добавил, что строительные работы на объекте практически завершены, уже идут пуско-наладочные работы. До конца марта новый перинатальный центр примет первых посетителей. Он подчеркнул, что сократить сроки строительства центра удалось без потери качества.