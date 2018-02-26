Общество

Военный прокурор разъясняет: Поступление на военную службу по контракту

Вопрос: Можно ли поступить на военную службу по контракту минуя службу по призыву?

Отвечает Военная прокуратура Псковского гарнизона:

Да, можно. Пунктом 1 ст. 34 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее – Закон) установлено, что контракт о прохождении военной службы вправе заключать, в том числе граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и получившие высшее образование. В соответствии с п. 1 ст. 5 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.09.1999 № 1237, (далее – Положение) граждане, не находящиеся на военной службе, изъявившие желание поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, а также иностранные граждане, изъявившие желание поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, подают заявления в пункты отбора на военную службу по контракту (далее именуются - пункты отбора) или военные комиссариаты по месту жительства.

Согласно п.п. 6-16 ст. 5 Положения военные комиссариаты (пункты отбора, воинские части) оформляют на кандидатов личные дела и другие необходимые документы. Военный комиссар (начальник пункта отбора) рассматривает принятое заявление в течение месяца и после этого гражданин, признанный кандидатом, проходит медицинское освидетельствование, мероприятия по профессиональному психологическому отбору, по проверке соответствия уровня его образования, квалификации и физической подготовки требованиям, установленным для поступающих на военную службу по контракту, по рассмотрению кандидатуры комиссией военного комиссариата по отбору кандидатов, а также в необходимых случаях мероприятия по оформлению допуска кандидата к сведениям, составляющим государственную тайну.

После прохождения вышеуказанных мероприятий кандидат, признанный комиссией военного комиссариата по отбору кандидатов (совместной комиссией пункта отбора и военного комиссариата) соответствующим требованиям, установленным для поступающих на военную службу по контракту, получает от начальника отдела военного комиссариата по муниципальному образованию (начальника пункта отбора) соответствующее предписание и направляется в воинскую часть для заключения контракта.

Направление кандидатов в воинские части осуществляется начальником отдела военного комиссариата по муниципальному образованию (начальником пункта отбора) в соответствии с заключением комиссии военного комиссариата по отбору кандидатов (совместной комиссии пункта отбора и военного комиссариата) о наличии вакантных воинских должностей, соответствующих воинским званиям кандидатов, уровню их образования, квалификации, физической подготовки, состоянию здоровья и результатам отбора.

В соответствии с пп. «а» п. 5 и пп. «г» п. 7 ст. 8 Положения с гражданином, поступающим на военную службу на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины, контракт о прохождении военной службы заключается на два либо на три года по выбору гражданина; и подписывает его командир воинской части от лица Министра обороны Российской Федерации.

Помимо изложенного, в соответствии со ст. 34.1 Закона для поступивших на военную службу по контракту на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, в целях проверки их соответствия требованиям федеральных законов, общевоинских уставов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, устанавливается испытание сроком на три месяца.

Если в течение срока испытания командирами (начальниками) будет установлено, что военнослужащий не соответствует требованиям федеральных законов, общевоинских уставов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, он признается командиром (начальником) воинской части не прошедшим испытание и увольняется с военной службы (направляется для прохождения военной службы по призыву) по основаниям, установленным настоящим Федеральным законом. По истечении срока испытания военнослужащий считается выдержавшим испытание и продолжает военную службу.

В связи с изложенным, гражданин не прошедший военную службу по призыву вправе исполнить конституционный долг по защите Отечества путем поступления на военную службу по контракту при наличии у него высшего образования, для чего ему необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту.