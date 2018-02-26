Общество

«Волонтерский десант» Красного Креста посетил Невельский район

Волонтерский молодежный десант Псковского регионального отделения РКК посетил Невельский район, для того чтобы помочь подросткам разораться в вопросах профилактики туберкулеза и информировать их о здоровом образе жизни и безопасном поведении проходят подобные встречи по принципу «равный равному».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, очередная встреча волонтеров прошла с 60 учащимися младших классов МОУ СОШ №5 имени В.В. Смирнова. На этом занятии речь шла о здоровом образе жизни. Ребятам в игровой форме рассказали об основах личной гигиены, правильного питания и режима дня. Дети с радостью решали кроссворды и составляли правила для здоровья. Правильные ответы демонстрировали хорошие знания школьников об основах здоровья, и к тому же приносили участникам неожиданные призы и подарки.

Всем присутствующим на встрече вручили буклеты и информационные материалы, в которых рассказывается о методах борьбы с туберкулезом и его профилактике. Организаторы встречи попросили детей поделиться этими буклетами со своими родителями, чтобы и они узнали информацию о профилактике туберкулеза.

Участники десантной группы Красного Креста уверены, что прошедшая встреча укрепила у подростков веру в правильно выбранный путь здорового образа жизни, а подобные уроки являются хорошей основой для того, чтобы дети с раннего возраста формировали привычку к здоровому образу жизни.

Напомним, что эти мероприятия Псковского Красного Креста стали возможны благодаря социальному проекту «Здоровым быть стильно!», который стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного администрацией Псковской области.

При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии.