Общество

Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума

Совет Федерации одобрил президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума, сообщает «Коммерсантъ». Таким образом, с 1 мая МРОТ будет равен 11 163 руб.

Напомним, закон был принят Госдумой 16 февраля. В нем говорится, что его реализация коснется 3 млн человек, из которых 1,6 млн заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Сейчас МРОТ установлен в размере 9489 руб. в месяц, что составляет 85% величины прожиточного минимума. Минтруд сообщал, что на повышение МРОТ потребуется 39,3 млрд руб.

Инициатором оперативного выравнивания двух показателей стал президент России Владимир Путин. Во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода глава государства заявил, что оно произойдет с 1 мая 2018 года, а не в начале 2019 года, как планировалось ранее.