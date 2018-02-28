Общество

Виктору Гречину присвоили звание заслуженного работника сельского хозяйства РФ

Указом президента РФ генеральному директору ЗАО «Агрофирма «Победа» Виктору Гречину присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Награждение состоится 6 марта в Санкт-Петербурге. Награду вручит полномочный представитель президента по СЗФО Александр Беглов.

Виктор Гречин родился 30 сентября 1967 года в деревне Муровицы Псковского района Псковской области.

Окончил Себежский сельскохозяйственный техникум, отделение «Агрономия», а затем Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, квалификация «Ученый агроном».

Трудовая биография Виктора Гречина тесно связано с совхозом «Победа». С 1987 года он работал в хозяйстве агрономом, а с 1992 года возглавил сельхозпредприятие. С 2000 года по настоящее время – генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Победа».

18 сентября 2016 года избран депутатом Псковского областного Собрания шестого созыва по единому избирательному округу от Регионального отделения партии «Единая Россия». Член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

В 2003 году удостоен премии «Деловой человек года». Награждён Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, Почётной грамотой Псковского района, Почётной грамотой Псковского областного Собрания депутатов.

Напомним, ЗАО «Агрофирма «Победа» - крупнейший в Псковской области производитель овощной продукции, входящий в число лучших овощеводческих хозяйств России и являющийся членом ассоциации «Ленплодоовощ». Сегодня «Победа» производит около 45% всей овощной продукции Псковской области.

Тепличное хозяйство занимает площадь 6 га, здесь выращиваются огурцы, томаты, салат, зелень. На комбинате есть своя лаборатория для производства препаратов биозащиты. Опыление производится голландскими шмелями и пчелами со своей пасеки.

Для сбыта овощной продукции и картофеля агрофирма «Победа» имеет свои магазины и торговые точки, через которые реализуется до 25% овощной продукции. Практикуется выездная торговля и торговля выходного дня.

За достижения в организации социальной работы правительством РФ хозяйство награждено грамотами Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». За достижения высоких показателей в с/х производстве агрофирма награждена Почетной грамотой министерства сельского хозяйства РФ. Есть в послужном списке сельхозпредприятия и значимые награды, свидетельствующие об общественном признании.