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Луис Альберто из сериала «Богатые тоже плачут» умер на 82-м году жизни

В Мексике на 82-м году жизни скончался актер театра, кино, телевидения, актер дубляжа Рохелио Герра, которого в первую очередь помнят по главной мужской роли - Луис Альберто - в «мыльной опере» «Богатые тоже плачут». Как пишет «Российская газета», информация об этом появилась сегодня в официальном Twitter Национальной ассоциации исполнителей.

Как позже было уточнено, Герра, который страдал от заболевания мозга, в последние годы не мог говорить и был практически парализован, умер от остановки сердца.

Рохелио Герра родился в 1936 году. На экранах дебютировал в 1963-м и, обладая фактурной, мужественной внешностью, далее за год с места в карьер сразу снялся еще в шести фильмах и сериалах. Всего на счету артиста более 110 ролей.

Начиная с восьмидесятых, Герра несколько раз номинировался на национальную телепремию и как лучший главный герой, и как лучший отрицательный персонаж, но ни разу не побеждал.

«Богатые тоже плачут» - сверхпопулярный мексиканский телесериал (248 эпизодов), выходивший в 1979-1980 годах, в том числе в СССР, где стал вторым (после бразильской «Рабыни Изауры») латиноамериканским шоу, побывавшим на экранах неискушенного зрителя.

Как и в случае с «Изаурой», имена персонажей шоу - Марианны и Луиса Альберто - стали в нашей стране нарицательными.