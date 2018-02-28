Общество

В память о героях-десантниках 6-й роты на Орлецовском кладбище в Пскове прошел траурный митинг

Сегодня, 1 марта, на Орлецовском кладбище в Пскове в память о бессмертном подвиге гвардейцев-десантников 6-й роты 104 парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ прошел траурный митинг.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», почтить память Героев собрались родственники погибших десантников, военнослужащие 76-й дивизии, псковичи, официальные лица. Среди них - заместитель командующего ВДВ России по работе с личным составом, гвардии генерал-майор Виктор Купчишин, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии Игорь Каплий.

Заупокойную литию по погибшим отслужил настоятель храма Александра Невского, протоиерей отец Олег Тэор.

Гвардии генерал-майор Виктор Купчишин, обращаясь к родным и близким погибших героев, псковичам, отметил: «В этот день мы испытываем не только горечь за утрату, которую понесла страна 18 лет назад, но и чувство гордости за беспримерный подвиг наших ребят, которые ценой своей жизни с честью выполнили свой долг».

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова выразила родным и близким погибших десантников слова поддержки, отметив, что «в этот день мы низко склоняем головы перед молодыми ребятами, которые не дрогнули и не отступили, выполнив свой долг перед Родиной до конца».

Отец Героя России Алексея Воробьева, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев в своем выступлении отметил, что 1 марта для Пскова - скорбная дата. «В этот день мы всегда будем обращаться к памяти о наших ребятах. Пока у России есть такие сыны, Россия будет жить, развиваться и идти вперед. Низкий поклон матерям, воспитавшим таких сыновей. Вечная память героям, отдавшим свои жизни за веру, Отечество и народ», - сказал Владимир Воробьев.

Далее под звук метронома участники митинга почтили память павших героев минутой молчания. Оркестр Псковского гарнизона исполнил Гимн РФ, прогремел залп салюта. Затем участники митинга поднесли венки и цветы к памятнику, а также на могилы десантников. Траурный ритуал завершил торжественный марш, которым прошли воины Псковского гарнизона.

Напомним, 1 марта 2000 г. в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики 6-я парашютно-десантная рота 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии приняла жестокий бой с многократно превосходящими силами террористов. Десантники не дрогнули, не отступили, до конца выполнили свой воинский долг, ценой своей жизни преградили путь врагу.

Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 22 десантникам присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. 68 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 из них - посмертно.