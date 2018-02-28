Общество

Патриарх Кирилл завел аккаунт в Instagram

В Instagram открылся аккаунт патриарха Кирилла «День патриарха», в котором будут публиковаться неформальные моменты ежедневного служения предстоятеля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Русской православной церкви.

«Не все фотографии и видео входят в альбомы на официальном сайте Московской патриархии, многие моменты служения патриарха остаются за кадром», - сказал пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков. Он сообщил, что в Instagram будут публиковаться интересные и неформальные фотографии, а также видеоролики.

Ранее на Архиерейском соборе патриарх Кирилл заявил, что соцсети сегодня являются частью современной реальности, как телевидение или радио. По его мнению, было бы неправильно пренебрегать этой реальностью.