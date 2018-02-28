Общество

Высота снега в Полистовском заповеднике впервые за 5 лет достигла полуметра

Высота снежного покрова на территории Полистовского заповедника достигла значения 50 см впервые с зимы 2012-2013 годов. Такие данные получили сотрудники заповедника после проведения снегомерной съемки – одного из пунктов экологического мониторинга.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в заповеднике, снегомерная съемка – часть гидрологического мониторинга, призванного отслеживать все процессы, происходящие с водами болотной системы Полистовского заповедника. В зимнее время гидрологический мониторинг включает в себя измерение глубины промерзания болота и наблюдение за снежным покровом – определение его высоты, расчет плотности и запаса воды в снеге.

Для наблюдения за снежным покровом специалисты 3 раза в месяц проводят полевые измерения. На 3 маршрутах и 2 площадках, расположенных в наиболее типичных микроландшафтах Полистовского заповедника, измеряется высота снежного покрова (в 50 точках) и плотность снега (в 5-10 точках в зависимости от участка).

Высоту снега измеряют с помощью переносной рейки: ее вертикально вставляют в снег до поверхности почвы или мха. Для определения плотности снега используют специальный прибор – весовой снегомер, представляющий собой полый цилиндр с мерной шкалой и весами. Цилиндр наполняют снегом, погружая его вертикально на всю глубину снега, и взвешивают. По показаниям весов рассчитывают плотность забранного образца, поделив массу снега на его объем в цилиндре.

Полученные данные дают представление о средних высотах и средней плотности снежного покрова в различных микроландшафтах: лес, луг, типичные болотные сообщества. Также рассчитывается средний запас воды на каждом участке. По последним данным максимальная высота снега (50 см) и максимальный запас воды отмечен на луговом маршруте.

В прошлый раз высота снежного покрова в Полистовском заповеднике превысила полметра в 2012-2013 годах, а максимального значения – 77 см – она достигала зимой 2010-2011 годов на болотном участке, представляющем осоково-сфагновое и пушицево-кустарничково-сфагновое сообщества.

Достаточно высокий уровень снега в этом году может сказаться на уровне талых вод весной. Однако, сильного половодья стоит ожидать только в том случае, если потепление наступит резко и не будет сменяться заморозками. Если же таяние снега будет происходить постепенно, уровень воды в реках поднимется не так сильно.