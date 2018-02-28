Общество

94 долгожителя Псковской области получат персональные поздравления президента России в марте

Специалисты отделения Пенсионного фонда России по Псковской области ежемесячно осуществляют сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные. Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений президента России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ПФР по Псковской области, в марте 94 старейших жителя Псковской области, которым исполнится 90, 95 или 100 лет, получат поздравление главы государства Владимира Путина.

По информации отдела социальных выплат регионального отделения ПФР 90-летний юбилей отметят 78 пенсионеров из 20 районов.

95 лет исполнится 15 жителям региона. Проживают юбиляры в Порховском, Бежаницком, Великолукском, Стругокрасненском, Усвятском, Невельском, Дедовичском, Палкинском, Островском, Псковском районах.

Столетний юбилей в марте отметит одна жительница областного центра.

Большинство юбиляров – женщины. При этом 8 марта две долгожительницы из Великолукского и Невельского районов отметят двойной праздник.

Среди мартовских юбилярш есть обладательницы редких имен - таких как Ида, Салема, Ионна, Алемпиада. Самые распространенные среди именинниц марта имена - Анна, Мария, Антонина, Валентина.

Напомним, что сведения о юбилярах ПФР направляет с 2011 года. Всего за это время направлено более 6 тысяч сведений о гражданах, достигших 90, 95, 100 летнего возраста.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте https://vk.com/pfr_pskov.