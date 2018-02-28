Общество

«Псковэнерго» напоминает правила электробезопасности в связи со строительством федеральной ЛЭП

В Псковской области Федеральная сетевая компания продолжает строительство воздушной линии электропередачи 330 кВ «Псков-Лужская» в рамках макропроекта по повышению надежности работы магистрального сетевого комплекса в Европейской части России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, данная линия, в частности, позволит исключить перегрузку в приграничном регионе при планируемом отделении энергосистем стран Балтии от Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) России и возникновении режимов, связанных с большими перетоками активной и реактивной мощностей между энергосистемами Северо-Запада и Центра.

В феврале и марте работы осуществляются на территории Стругокрасненского района. Для обеспечения их безопасного производства в местах пересечения новой трассы строящейся линии с действующими объектами филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» энергетики выполняют комплекс организационных технических мероприятий. Многие из них связаны с необходимостью отключений линий 10 кВ и 35кВ, питающих ряд населенных пунктов.

В целях недопущения длительных перерывов в электроснабжении потребителей специалисты «Псковэнерго» доставили сюда передвижные дизель-генераторы, которые обеспечат подачу напряжения в домовые сети. Однако энергетики предупреждают, что во время проведения оперативных переключений и перевода питания потребителей от основной сети на мобильные источники электроснабжения возможны кратковременные перерывы электроснабжения (до 15-30 минут) в утренние и вечерние часы. В связи с этим «Псковэнерго» призывает жителей указанных населенных пунктов соблюдать основные правила электробезопасности и отключать от сети все имеющиеся дома электроприборы на время проведения переключений.

План-график проведения работ:

2, 5, 6, 7, 12 марта - деревни Княжицы, Пожигово, Соседно, Подборовье, Могутово, Усадище, Заклинье.

5, 6, 7 марта – деревни Яблонец, Щир, Кочегоща, Кириково, Новая Жизнь, Ровное, Бровск, Заозерье, Орлова Гора, Марьино (частично).

13, 14 марта – деревни Страшево, Машутино, Прусси.

По всем вопросам подачи электроэнергии можно обращаться на телефон горячей линии 8-800-333-02-52 (круглосуточно/звонок бесплатный).