Общество

Михаил Ведерников об Игоре Калашникове: Сегодня мы потеряли настоящего патриота Псковской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким экс-главы администрации Пскова Игоря Калашникова, который скоропостижно скончался в пятницу, 2 марта.

«Всю свою жизнь Игорь Викторович честно и добросовестно трудился на благо людей, общества, родной земли. И в годы службы в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации, и на самых ответственных должностях муниципальной работы, он зарекомендовал себя как настоящий профессионал, талантливый руководитель, человек, бесконечно преданный своему делу, которому по плечу любые, самые сложные задачи», - цитирует слова врио губернатора пресс-служба администрации региона.

«Его кончина - невосполнимая утрата для города и всех нас. Сегодня мы потеряли настоящего патриота Псковской области, всегда готового оказать помощь людям, не жалея собственных сил и времени. Светлая память об Игоре Викторовиче навсегда останется в наших сердцах», - отметил врио губернатора.

Ранее сообщалось, что сегодня, 2 марта в больнице скончался экс-глава администрации Пскова Игорь Калашников. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии - сегодня ночью у него была зафиксирована остановка сердца. Врачам удалось стабилизировать его состояние, но лишь на время.

Игорь Викторович Калашников родился в 1954 году в Печорском районе Псковской области. В 1976 году окончил Таллинский политехнический институт по специальности инженер-механик автомобильного транспорта. После окончания института был направлен по распределению на службу в органы МВД, где служил до 2009 года. Последняя должность в системе МВД - заместитель начальника управления внутренних дел по Псковской области по тылу.

Заочно получил два высших образования: в Санкт-Петербургском инженерно-экономическом институте им. Пальмиро Тольятти по специальности инженер-экономист автомобильного транспорта и в Академии Министерства внутренних дел по специальности юриспруденция.

С апреля 2009 года по август 2010 года - первый заместитель главы администрации города Пскова.

С октября 2010 года - исполняющий полномочия главы Великолукского района.

13 марта 2011 года избран главой Великолукского района.

С 25 июля 2013 года по декабрь 2017 года - глава администрации города Пскова.