Общество

Борис Гребенщиков госпитализирован, директор группы «Аквариум» просит помолиться за музыканта

Лидер группы «Аквариум» попал в больницу. По одной из версий, причиной для госпитализации стали проблемы с сердцем, которые возникли после проведенного ранее шунтирования, пишет «Фонтанка».

Художник из группы «Митьки» Виктор Тихомиров сообщил изданию, что, по его информации, причина для госпитализации - воспаление легких. По словам Тихомирова, в больницу Гребенщикова увезли в пятницу. Отметим, на 16 марта намечено ближайшее выступление в Петербурге, в Москве Гребенщиков собирался выступить 18 марта. Об отмене концертов на официальном сайте группы «Аквариум» пока ничего не сообщается.

При этом директор группы «Аквариум» Максим Ландэ попросил журналистов быть солидарными с группой и не выяснять подробности случившегося с Борисом Гребенщиковым. «Это дурная привычка, лучше пусть горожане сходят в храм или в другое место, в зависимости от своих взглядов, и помолятся за музыканта. К чему узнавать эти детали, даже если заболевший человек - Борис Гребенщиков?».

Борис Гребенщиков - один из родоначальников «русского рока», лидер созданной в 1972 году группы «Аквариум». Он родился в 1953 году в Ленинграде, окончил факультет прикладной математики Ленинградского университета.