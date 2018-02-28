Общество

На фестивале «Добрый рок» в Пскове выступят «ИмПерцы»

Группа «ИмПерцы» станет участником VI Международного благотворительного фестиваля «Добрый рок», который состоится в Пскове 23 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете фестиваля, музыкальный стиль группы «ИмПерцы» точнее всего можно охарактеризовать как Power SKA.

«Мы не претендуем на так называемый глубокий смысл текстов, не стремимся поразить виртуозностью исполнения. Наше призвание - создавать хорошее настроение. Наш коллектив состоит из людей разных возрастов и убеждений, объединенных желанием получать удовольствие от творчества. Возможно, именно искренность музыкантов не оставляет слушателей равнодушными к нашим выступлениям», - рассказали о себе участники группы.

В настоящее время группа выпустила EP и работает над созданием полноценного дебютного альбома.

Текущий состав группы:

• Вадим Евграфов - вокал

• Александр Сприпка - гитара

• Дмитрий Шусть - бас

• Александр Швецов - ударные

• Сергей Кузнецов - клавиши

Вход на концерт 100/200 руб. Напомним, вся прибыль с концертов «Доброго рока», а также с реализации рекламных материалов идут на реализацию программы помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

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По вопросам сотрудничества тел 8 963-336-35-26.