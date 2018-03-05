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Общество

Реализация «Закона Яровой» оценивается в десятки миллиардов рублей для каждого крупного оператора - Минкомсвязи

05.03.2018 08:31|ПсковКомментариев: 5

Затраты крупных операторов связи на реализацию так называемого «Пакета Яровой» в части хранения данных оцениваются в десятки миллиардов рублей для каждого, что не приведет к значительному росту цен, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров на встрече со студентами в Новосибирске в понедельник, пишет «Интерфакс».

«Нам удалось сделать так, проработать с операторами и ФСБ, чтобы требования по антитеррористическому пакету законов не приводили к драматическому росту цен, драматического роста цен точно не будет», - сказал он.

«Мы сняли все непонимания у операторов, которые говорили, что нужны какие-то триллионы рублей. Триллионы рублей не нужны, даже сотни миллиардов не нужны, речь идет о нескольких десятках миллиардах рублей для каждого крупного оператора. Это вполне посильные деньги, мы не прогнозируем какое-то серьезное увеличение цен», - сказал министр.

Он отметил, что в настоящее время мобильная связь в России - вторая по дешевизне в мире за счет высокой конкуренции. «Дешевле чем у нас - только в Гонконге», - сказал министр.

Он также отметил, что, несмотря на гигантский прогнозируемый объем подлежащих хранению данных, реализация закона на практике не сделает рентабельным, например, производство в РФ жестких дисков.

В то же время, сказал он, программное обеспечение, возможно, центральные процессоры, а также финальная сборка серверов будут происходить в России.

Норма о хранении пользовательского трафика должна вступить в силу с 1 июля 2018 года. Однако в настоящее правительство обсуждает отсрочку ввода «закона Яровой» на несколько месяцев.

Как сообщалось, Минкомсвязи рассчитывает, что постановление правительства РФ, учитывающее предложения ведомства по срокам вступления в силу «закона Яровой», будет подписано в 1-м квартале 2018 года.

7 июля минувшего года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству.

«Антитеррористические поправки», в частности, обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (т.н. метаданные) в течение трех лет, интернет-компании - в течение года.

Впервые о снижении требований к операторам в части хранения трафика Минкомсвязи заявило в начале 2017 года: ведомство тогда договорилось с Минпромторгом и ведомствами силового блока о снижении необходимого к хранению трафика в 10 раз за счет сокращения избыточной информации. В конце 2017 года комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовила и направила в правительство заключение по вопросу реализации «закона Яровой», в котором предлагает обеспечить хранение голосового и смс-трафика на протяжении 6 месяцев, а интернет-трафика в сети передачи данных за трое суток. Менее мягкий для операторов вариант реализации закона чреват для них неподъемными затратами, предупреждал союз.

Теги: #Минсвязи
Источник: Псковская Лента Новостей
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