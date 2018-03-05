Общество

Правительство РФ выделило 10 млрд рублей на дооснащение детских поликлиник

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление и распоряжение, касающиеся бюджетных ассигнований на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, сообщает сайт правительства РФ.

Согласно сообщению, постановлением №210 от 1 марта 2018 года государственная программа «Развитие здравоохранения» дополнена Правилами предоставления и распределения в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций.

«Субсидии будут предоставляться на приобретение медицинских изделий для медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Федерации, муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Федерации», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что субсидии будут предоставляться на основании соглашений между Минздравом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации, подготовленных и заключённых с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

«Определены показатели результативности использования субсидии - снижение младенческой и детской смертности», - отмечают в правительстве РФ.

Кроме того, в целях дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями распоряжением №368-р в 2018 году из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 10 млрд руб.

В частности, 9,65 млрд руб. выделяется Минздраву России на предоставление субсидий субъектам Федерации для софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций.

Еще 350 млн руб. выделяются Федеральному медикобиологическому агентству на развитие материально-технической базы подведомственных детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций.

«Утверждено также распределение этих субсидий между бюджетами субъектов Федерации», - говорится в сообщении.

Псковской области выделено 50 млн 612 тысяч рублей на модернизацию детских поликлиник.